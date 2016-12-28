«Роснефть» подала иск к «Транснефти»

Компания «Роснефть» подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Транснефти». Соответствующее заявление об обеспечении имущественных интересов «Роснефти» зарегистрировано в картотеке суда.

Суть претензий компании не раскрывается. По информации источника ТАСС в Минэнерго, иск может быть связан с «недовольством Роснефти методикой расчета остатков нефти и нефтепродуктов в системе Транснефти».

В свою очередь представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что компания не обладает информацией о сути претензий «Роснефти».

Пресс-секретарь Арбитражного суда Москвы Елена Фортунатова рассказала РБК, что искового заявления от компании не поступало. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию об иске.