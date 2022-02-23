Роскомнадзор составил протокол на «Эхо Москвы» из-за передачи об украинской культуре

Роскомнадзор составил на «Эхо Москвы» протокол из-за еженедельной программы об украинской культуре и языке «Що там у них». Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Медиазона»* сообщает, что в протоколе говорится, что в этой программе якобы «распространение информации осуществляется на украинском языке, не указанном в свидетельстве о регистрации». Это нарушает часть 1 статьи 13.21 КоАП (нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации).

«Эху Москвы» грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Издание уточняет, что дело завели после обращения гражданина Д.С. Шепельского. Предполагается, что это глава самарского штаба Национально-освободительного движения (НОД) Денис Шепельский.

Венедиктов заявил, что «Эхо» будет оспаривать протокол в суде.

*Минюст внес «Медиазону» в реестр СМИ-«иноагентов»

Фото на превью: скриншот трансляции «Эха Москвы» / YouTube