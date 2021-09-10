Роскомнадзор сообщил о тестировании блокировки иностранных интернет-протоколов

Роскомнадзор попросил госкомпании перейти с иностранных DNS-серверов Google и Cloudflare, которые используются в приложении «Навальный», на сервисы российских операторов. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, госкомпании получили письмо с просьбой проверить, не используют ли их системы протоколы шифрования, скрывающие имя сайта, в том числе DNS-серверы Google и Cloudflare и сервис DoH (DNS-over-HTTPS), который используют Mozilla и Google.

В Роскомнадзоре предложили компаниям до 9 сентября подключиться к DNS-сервисам российских операторов связи или Национальной системе доменных имен.

«Коммерсант» отмечает, что таким образом ведомство предупреждает госкомпании о предстоящих блокировках.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор 8 сентября на несколько часов заблокировал DNS-сервисы Google и Cloudflare. Соратники Алексея Навального, а также IT-специалисты предположили, что это может быть связано с попыткой заблокировать доступ к приложению «Навальный», которое содержит функцию «Умного голосования» и использует сервисы Google и Cloudflare.

9 сентября Роскомнадзор также потребовал от компаний Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не предоставлять «Умному голосованию» технические средства для обхода блокировки в России. Ведомство отметило, что отказ выполнять это требование будет расцениваться как «иностранное вмешательство в избирательную кампанию» по выборам в Госдуму. С таким же обоснованием Роскомнадзор требовал от Google и Apple удалить приложение «Навальный» из магазинов. Ранее ведомство начало блокировать сайт «Умного голосования» в России с помощью оборудования, предназначенного для исполнения закона о «суверенном рунете».

DNS-сервисы позволяют обмениваться запросами и ответами по шифрованному протоколу. В частности, они могут использоваться для обхода блокировок в приложениях, отмечают специалисты.

Фото на превью: Wikimedia Commons