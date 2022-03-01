Роскомнадзор пригрозил «Википедии» блокировкой за статью о войне в Украине

Роскомнадзор прислал русскоязычной «Википедии» уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки за статью под названием «Вторжение России на Украину (2022)». Об этом сообщается в твиттере «Русской Википедии».

Согласно опубликованному в твиттере скриншоту, в статье размещена «запрещенная информация», в частности сведения «о многочисленных жертвах» среди российских военных и мирных жителях Украины, «в том числе о детях», а также о необходимости снимать деньги со счетов в российских банках из-за западных санкций.

На сайте «Википедии» статья о войне в Украине сопровождается дисклеймером: «Первоначальные новостные сообщения могут быть недостоверными, а последние обновления статьи могут не отражать наиболее актуальную информацию».

В первый день российской операции в Украине Роскомнадзор потребовал от российских СМИ сообщать о происходящем только по официальным российским источникам. Позже ведомство потребовало от нескольких СМИ, включая Дождь, удалить материалы, нарушающие, по мнению Роскомнадзора, это требование.

1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к Дождю и радио «Эхо Москвы», обвинив их в публикации «призывов к экстремизму и насилию», а также «заведомо ложных сведений» о действиях российских военных в Украине.