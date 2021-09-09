Роскомнадзор потребовал от Аpple и Google не предоставлять «Умному голосованию» средства для обхода блокировки

Роскомнадзор потребовал от компаний Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не предоставлять проекту Алексея Навального «Умное голосовании» технические средства для обхода блокировки в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

8 сентября Роскомнадзор и Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) «на основании требований Центризбиркома и Генпрокуратуры» направили иностранным компаниям, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, требование прекратить предоставлять «Умному голосованию» «возможности для обхода ограничения доступа».

В обращении отмечается, что в период предвыборной кампании «не допускается оказание услуг, нарушающих российское законодательство о выборах, в том числе связанных с проведением предвыборной агитации в интернете, размещением агитационных материалов в сети».

По данным ведомств, средства обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров, расположенных на территории США, Украины, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других стран.

Неисполнение требований зарубежными компания будет расцениваться как «иностранное вмешательство в избирательную кампанию» по выборам в Госдуму, отметили в ведомстве.

Ранее соратник Алексея Навального Иван Жданов рассказал, что Роскомнадзор протестировал в сетях крупных операторов связи блокировку публичных DNS-серверов Google и Cloudflare.

7 сентября Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования». Для блокировки используется оборудование, предназначенное для исполнения закона о «суверенном рунете», сообщил соратник Навального Леонид Волков.

Роскомнадзор объяснил блокировку тем, что сайт «Умное голосование» связан с «Фондом борьбы с коррупцией»*, деятельность которого признана экстремистской в России. Ведомство утверждает, что сайт «Умного голосования» используется «для продолжения деятельности и проведения мероприятия экстремистской организации».

Кроме того, ссылка на сайт «Умного голосования» пропала из поисковой выдачи «Яндекса». До этого Арбитражный суд запретил Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование».

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

*Деятельность ФБК признана экстремистской и запрещена на территории РФ