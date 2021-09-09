Роскомнадзор обязал нарушающие законодательство иностранные компании маркировать свои материалы

Роскомнадзор утвердил маркировку, с которой иностранные компании, нарушающие российские законы, должны публиковать материалы в интернете. Приказ главы ведомства Андрея Липова опубликован на портале правовой информации.

«Нарушающие законодательство» компании должны будут сопровождать материалы текстом «Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации». Размер шрифта должен быть «не менее размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица».

Требования касаются иностранных организаций, в том числе не являющихся юрлицом, иностранных граждан, а также лиц без гражданства, которые «осуществляют деятельность в интернете на территории Российской Федерации».

Какие организации будут считаться нарушающими законодательство, в приказе не уточняется.

Требование маркировать сообщения вводится согласно принятому ранее в этом году закону о «приземлении» иностранных организаций, который обязывает крупные западные IT-компании открывать представительства в России.