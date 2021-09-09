Роскомнадзор на несколько часов заблокировал DNS-сервисы Google и CloudFlare, которые использует приложение «Навальный»

Роскомнадзор 8 сентября на несколько часов заблокировал DNS-сервисы Google и CloudFlare, используемые для работы приложения «Навальный». Об этом сообщает сайт мониторинга блокировок GlobalCheck со ссылкой на графики мониторинга.

Проблемы с доступом к сервисам начались в 17:23 по мск и прекратились в 22:13 по мск.

«Нет никаких сомнений в том, что блокировки происходят в рамках борьбы с приложением „Навальный“, которое содержит „Умное Голосование“», — говорится в сообщении. В подтверждение этой версии приводится то, что DNS-сервис Google доступен по нескольким именам, но блокировался только по тому имени, которое используется приложением «Навальный».

Специалисты предположили, что кратковременная блокировка DNS-сервисов была нужна, чтобы определить возможный ущерб для других ресурсов.

DNS-сервисы позволяют обмениваться запросами и ответами по шифрованному протоколу. В частности, они могут использоваться для обхода блокировок в приложениях, отмечают специалисты.

Ранее соратник Навального Иван Жданов рассказал, что Роскомнадзор протестировал в сетях крупных операторов связи блокировку публичных DNS-серверов Google и Cloudflare.

9 сентября Роскомнадзор потребовал от компаний Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не предоставлять проекту Навального «Умное голосование» технические средства для обхода блокировки в России. Ведомство отметило, что отказ выполнять это требование будет расцениваться как «иностранное вмешательство в избирательную кампанию» по выборам в Госдуму.

7 сентября сайт «Умного голосования» начали блокировать в России с помощью оборудования, предназначенного для исполнения закона о «суверенном рунете». До этого Роскомнадзор требовал от Apple и Google удалить из магазинов приложение «Навальный», где есть страница «Умного голосования».