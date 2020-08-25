Росгвардия выразила благодарность «Омбудсмену полиции». Он находится в СИЗО с мая

Росгвардия в лице департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества направила благодарность основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, который сейчас находится в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Воронцов просил дать ему характеристику. В ответ ведомство выразило ему признательность, так как он позволил «доводить до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства».

Документ приняла канцелярия СИЗО-4 Москвы, где сейчас содержится Воронцов.

Бывшего полицейского задержали 7 мая по подозрению в вымогательстве и распространении порнографии. С тех пор в отношении него возбудили 14 уголовных дел. Воронцов не признает вину ни по одному из них.

Фото на превью: «Омбудсмен полиции» / инстаграм