Росгвардия сообщила о гибели двоих военных во время боя с боевиками в Чечне

В Чечне во время спецопреации против боевиков погибли двое военнослужащих. Об этом сообщили в информационном центре Федеральной службы войск национальной гвардии.

«Стрелок рядовой Хамзат Хашумов находился рядом с командиром роты спецназа. Заметив, что боевик целится в командира, росгвардеец Хашумов бросился к нему и прикрыл собой. Военнослужащий погиб», — рассказали в Росгвардии.

В ведомстве добавили, что во время операции был ранен еще один военнослужащий, старший пулеметчик ефрейтор Бекхан Хутаев. Позднее он умер в больнице от полученных ранений. Оба погибших служили в специальном моторизованном полку имени Ахмата Кадырова, их посмертно представят к госнаградам.

Ранее собеседник «Интерфакса» в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа рассказал, что в Чечне в ходе спецопреации убили и задержали несколько десятков боевиков. По словам источника, все они входили в банду, связанноую с террористической группировкой «Исламское государством».

Вечером 11 января стало известно об убийстве в Чечне четырех участников вооруженного формирования. Позднее глава республики Рамзан Кадыров заявил, что убитые боевики имели «тесную и конкретную» связь с боевиками «Исламского государства».