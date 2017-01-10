Росгвардия опровергла намерение запретить травматическое оружие

Росгвардия не намерена запрещать оборот травматического оружия. Об этом в своем твиттере написал советник главнокомандующего Росгвардии Александр Хинштейн.

«Инициативы о запрете оборота травматического оружия Росгвардией не разрабатывались и не вносились», — написал Хинштейн.

Ранее «Российская газета» со ссылкой на источники в спецслужбах и правоохранительных органах сообщила, что предлагается изменить правила оборота гражданского и служебного оружия. В том числе, в России могли запретить продажу так называемого травматического оружия.

В материале газеты отмечалось, что изменить некоторые положения закона «Об оружии» предложили эксперты МВД, перешедшие в Росгвардию. В пресс-службе Росгвардии «Новой газете» сказали, что вопрос обсуждается «в экспертном сообществе России».