Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) признала нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду лучшим футболистом 2016 года.

Лучшим тренером года был признан наставник английского «Лестера» Клаудио Раньери, лучшей футболисткой — американка Карли Ллойд.

В декабре 2016 года Роналду стал обладателем «Золотого мяча» — награды, вручаемой французским журналом France Football лучшему футболисту года.

В прошлом году Роналду стал чемпионом Европы вместе со сборной Португалии, а в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.