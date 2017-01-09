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Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) признала нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду лучшим футболистом 2016 года.
Congratulations, @Cristiano Ronaldo!— FIFA.com (@FIFAcom) 9 января 2017 г.
Winner of #TheBest FIFA Men's Player 2016 🏆 pic.twitter.com/6kNMWROFce
Лучшим тренером года был признан наставник английского «Лестера» Клаудио Раньери, лучшей футболисткой — американка Карли Ллойд.
В декабре 2016 года Роналду стал обладателем «Золотого мяча» — награды, вручаемой французским журналом France Football лучшему футболисту года.
В прошлом году Роналду стал чемпионом Европы вместе со сборной Португалии, а в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
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