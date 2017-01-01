В Дании умер старший в роду Романовых князь Димитрий Романович, сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу княгиню Феодору Алексеевну. Ему было 90 лет.

Димитрий Романович был госпитализирован после резкого ухудшения состояния здоровья. Он умер в больнице вечером 31 декабря.

Димитрий Романович родился в 1926 году в Антибе (Франция). Его родители —князь Роман Петрович и графиня Прасковья Шереметева находились в эмиграции. Он был праправнуком Николая I и троюродным племянником последнего российского императора Николая II.

В последние годы Димитрий Романович жил в Дании, где возглавлял «Фонд Романовых для России».

Он приезжал в Москву в октябре 2016 года. Ему вручили орден Александра Невского за заслуги в распространении за рубежом знаний об историческом и культурном наследии России.

Димитрий Романович был последним мужским представителем ветви «Николаевичи» Дома Романовых. У него не было детей.