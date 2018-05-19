Рома Зверь получил награду Каннского фестиваля за саундтрек к фильму «Лето»

Музыканты группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) и Герман Осипов получили награду Каннского фестиваля (Cannes Soundtrack Award) за саундтрек к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает издание Allocine.

Действие фильма «Лето» Кирилла происходит в Ленинграде в 1981 году. Картина посвящена отношениям Цоя с Майком Науменко и его женой Натальей. В фильме также рассказывается о записи первого альбома Цоя и о становлении ленинградского рок-клуба.

Рома Зверь в фильме «Лето» сыграл Майка Науменко.

Премьера фильма «Лето» состоялась на Каннском фестивале. Авторами сценария фильма выступили Михаил и Лили Идовы.

Режиссер фильма Кирилл Серебренников находится сейчас под домашним арестом, его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных Минкультуры на проект «Платформа». В октябре 2017 года на заседании суда Серебренников просил отпустить его на пять дней для того, чтобы доснять фильм «Лето». Однако суд не разрешил ему это сделать. Позже стало известно, что режиссер смонтировал фильм, находясь под домашним арестом.