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Новости

Родненков и Кравцов могут вернуться в Беларусь в течение нескольких недель

10 сентября, 21:10
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Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков заявили о своем желании вернуться в Беларусь в течение двух–трех недель. Об этом они рассказали в интервью Страна.ua.

В ближайшее время члены Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков планируют поехать в Литву или Польшу и работать оттуда. «Будем высокомобильными. Не собираемся просить политическое убежище в Украине, так как находимся в рамках политической кампании», – заявили они.

На вопрос о возвращении в Беларусь оппозиционеры ответили утвердительно, отметив, что хотят сделать свой приезд «более ярким», «публичным» и «заметным».

Кравцов и Родненков также заявили, что понимают высокую вероятность своего ареста белорусскими силовиками. «Это будет правильно. Это возможность дестабилизировать режим нестандартными действиями. И наша эффективность здесь будет снижаться — все-таки важно быть на месте. Дистанционно участвовать в революции сложно», – сказали они.

На вопрос о сравнении оппозиционеров с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, в 2017 году прорвавшимся через границу с Украиной, Родненков и Кравцов ответили, что они «пока что не Саакашвили», однако планируют организовать «похожую многочисленную поддержку на границе».

Ранее Иван Кравцов, Антон Родненков и Мария Колесникова были насильно похищены и после вывезены на белорусско-украинскую границу сентября. Колесникова отказалась покидать страну и порвала свой паспорт, в настоящее время она арестована и находится в минском СИЗО.

Колесникова рассказала, что силовики угрожали ей убийством, сейчас она в СИЗО. Поговорили с ее адвокатом
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