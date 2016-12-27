Родители пятиклассников школы в Москве добились отмены курса с религиозной пропагандой

Родителям пятиклассников в школе № 2065 в Москве, которые пожаловались в Генпрокуратуру на религиозную пропаганду в учебном учреждении, предложили заменить предмет «Истоки» на «Светскую этику», сообщает издание «Такие дела».

Мама одного из учеников Инна Герасимова рассказала, что родителей попросили подписать документ, регламентирующий замену курса. Им также предложили посмотреть новый учебник, который планируется использовать вместо «Истоков».

Теперь пятиклассники будут использовать учебник, написанный кандидатом исторических наук Михаилом Студенкиным. Цель пособия — «формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений».

Ранее группа родителей учеников школы сообщила о «навязывании религиозной идеологии департаментом образования» Москвы. Отмечалось, что детям в рамках программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предложили выбирать между «Православной культурой» и «Истоками».

По словам Инны Герасимовой, родителям было сказано, что «все пятиклассники раз в неделю будут ходить на урок „Истоки“, отказаться нельзя».

Она отметила, что в учебнике по курсу «Истоки» говорится «про нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей, совершенно серьезно рассказывается про чудеса, которые творят иконы». По подсчетам родителей, на 126 страницах учебника бог упоминался 60 раз, икона — 66, чудеса — 22, молитва — 26, крест — 31, храм — 83, ангел — 31.

В ответ на жалобы родителей директор школы заявила, что не имеет права отказаться от предмета, так как это инициатива московского департамента образования. После этого родители пожаловались в Генеральную прокуратуру.