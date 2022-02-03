Родители обнаружили уязвимость у школьной платформы VK и «Ростелекома»

У информационно-коммуникационной платформы для школьников и учителей «Сферум», разработанной компанией VK (ранее Mail.ru Group) и «Ростелекомом», есть «дыры в безопасности», позволяющие кому угодно тайно связаться со школьниками. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей организации поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы за перемены».

Исполняющая обязанности директора организации Анастасия Лихобаба призвала проверить платформу и остановить ее использование. Ее обращение направлено генпрокурору Игорю Краснову, главе Рособрнадзора Анзору Музаеву, министру просвещения Сергею Кравцову и министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

В общении говорится, что регистрация и вход в «Сферум» происходят автоматически при нажатии на ссылку-приглашение, которую присылают во «ВКонтакте». При этом платформа не проверяет возраст участников, в распространение ссылок не контролируется, отмечается в письме. В связи с этим родители опасаются, что взрослые могут зарегистрироваться на платформе под видом ученика.

Представитель некоммерческой организации «Родительская палата» Андрей Афанасьев рассказал, что ему удалось зарегистрироваться на «Сферуме» в качестве ученика в девяти школах, и за два месяца его никто не удалил. «Я вижу фамилии и имена всех школьников — с 1-го по 11-й класс в любой зарегистрированной на платформе школе и могу написать любому, а также [как ученик] создать закрытый чат, включить видеосвязь, при этом дети не имеют возможности заблокировать меня», — сообщил он.

Афанасьев выразил опасение, что через «Сферум» со школьниками могут связаться наркоторговцы, педофилы и другие преступники.

Платформу «Сферум» разработали по заказу правительства. Ее создание курировали Минпросвещения и Минцифры. Проект презентовали в марте 2021 года. По словам разработчиков, «Сферум» позволяет сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Например, заболевший ученик может через платформу подключиться к трансляции урока.

К «Сферуму» уже подключены 27 тысяч образовательных организаций и 2,5 миллиона человек более чем в 15 регионах. В дальнейшем их число планируется увеличить.

Фото на превью: агентство «Москва»