Робота Федора заблокировали в твиттере после оскорблений депутатов-космонавтов

Официальный аккаунт робота-космонавта Федора в твиттере удалили после нескольких сообщений с критикой российских космонавтов, заметили РИА Новости. При попытке найти пользователя fedor37516789 соцсеть сообщает, что «такой учетной записи нет».

Скриншот с выпуска новостей на Первом канале

Точная причина блокировки неизвестна, но последними сообщениями Федора стали комментарии к видео 2014 года, на котором экипаж МКС — Максим Сураев, Александр Самокутяев и Елена Серова — поздравляет землян с Днем тигра. Робот заявил, что Сураев и Самокутяев пьяны, так как на видео у них красные опухшие лица. РИА Новости замечает, что это может быть эффектом невесомости — кровь больше приливает к голове.

«Прошу вернуть меня к активной работе! Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере лучше, чем эти депутаты», — говорилось в твите.

Скриншот: Журнал «Все о космосе»

Аккаунт робота Федора появился в 2019 году, когда его готовили к полету на МКС. «Роскосмос» анонсировал эту страницу как официальную, на ней публиковали подробности подготовки к полету. Позже робот стал комментировать новости ракетно-космической отрасли. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что не знает, откуда появляются сообщения в аккаунте робота, и что его посты нельзя считать официальной позицией госкорпорации.