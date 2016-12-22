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RNS рассказал об увольнении замминистра экономического развития

Новости
19:49, 22 декабря
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Заместитель министра экономического развития Игорь Рева уйдет со своего поста в январе 2017 года, сообщает RNS со ссылкой на федерального чиновника и источника в министерстве. 

В министерства Рева отвечал за департаменты обеспечения деятельности, кадров, правовой и финансовый департаменты. Источник в министерстве сообщил, что на место Ревы будет скорее всего назначен человек из окружения нового министра экономического развития Максима Орешкина.

Игорь Рева работал с Алексеем Улюкаевым с 2001 по 2010 годы. Он был его советником, когда Улюкаев занимал посты в Минфине и Центробанке. В 2010 году Рева возглавил Фонд развития экономических и финансовых исследований «Финансы и развитие». В 2014 году, после того как Улюкаев стал главой Минэкономразвития, Рева перешел к нему в министерство на должность директора департамента обеспечения деятельности ведомства, а замет стал заместителем министра. 

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Улюкаева задержали 15 ноября по обвинению в получении двух миллионов долларов за положительное заключение Минэкономразвития, благодаря которому «Роснефть» смогла купить госпакет акций «Башнефти». Улюкаев свою вину не признал и заявил, что стал жертвой провокации.

30 ноября новым главой Минэкономразвития стал бывший заместитель министра финансов Максим Орешкин. 

 

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