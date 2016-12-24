Новости
19:58
Иркутский СК опубликовал инструкцию по распознаванию у детей склонности к суициду
18:20
Мединский назвал передачу «скифского золота» Украине похищением
17:36
Члены Русского ПЕН-центра попросили Путина помиловать Олега Сенцова
16:55
В Архангельске рядом с СИЗО открыли памятник Сталину
16:20
Марин Ле Пен впервые оказалась в списке самых популярных людей Франции
15:30
В Благовещенске начали строительство моста через реку Амур в Китай
13:49
Детский омбудсмен заявила о необходимости создать в России реестр педофилов
13:03
НАК рассказал о ликвидации главы «шамильской» банды в Дагестане
Умер гитарист Status Quo Рик Парфитт
Гитарист и вокалист британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на менеджера музыканта.
По его словам, Парфитт умер в больнице от инфекции после осложнений травмы плеча.
В октябре музыкант решил приостановить концертную деятельность в составе группы из-за перенесенного сердечного приступа. В 2017 года Парфитт планировал выпустить сольный альбом и автобиографию.
Status Quo — рок-группа, основанная в 1962 году в Лондоне. Общий тираж проданных альбомов группы составляет более 110 миллионов копий.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.