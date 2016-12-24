Умер гитарист Status Quo Рик Парфитт

Гитарист и вокалист британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на менеджера музыканта.

По его словам, Парфитт умер в больнице от инфекции после осложнений травмы плеча.

В октябре музыкант решил приостановить концертную деятельность в составе группы из-за перенесенного сердечного приступа. В 2017 года Парфитт планировал выпустить сольный альбом и автобиографию.

Status Quo — рок-группа, основанная в 1962 году в Лондоне. Общий тираж проданных альбомов группы составляет более 110 миллионов копий.