Умер писатель Ричард Адамс

В возрасте 96 лет скончался английский писатель Ричард Адамс — автор романа-сказки «Обитатели холмов» (Watership Down). Об этом сообщает «Би-би-си».

«Любимая Ричардом семья сообщила со скорбью, что их дорогой отец, дед и прадед скончался в канун Рождества (24 декабря)», — говорится в сообщении на официальном сайте писателя.

Адамс получил известность в 1972 году после публикации романа «Обитатели холмов». В том же году он получил за эту книгу престижную медаль Карнеги и британскую ежегодную премию в области детской литературы.

Роман был экранизирован в 1978 году режиссером Мартином Розеном.

Ричард Адамс также является автором романов «Шардик», «Чумные псы», сборника рассказов «Сказки Уотершипского холма» и других.