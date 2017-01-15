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Впавшего в кому российского режиссера перевезли из Бангкока в Москву

Новости
12:36, 15 января
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Российский режиссер Федор Кудряшов, впавший в кому после травмы во время отдыха в Таиланде, эвакуирован из Бангкока в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Соснова.

По его словам, Кудряшов в сопровождении медиков и членов семьи вылетел регулярным рейсом «Аэрофлота». «На борту организован отсек интенсивной терапии. Российские врачи заранее прибыли в Таиланд, чтобы подготовить его к эвакуации», — рассказал дипломат.

Кудряшов получил серьезную травму 21 декабря в курортной Паттайе — его сбил гидроцикл. Местные врачи провели режиссеру несколько операций, однако он до сих пор находится в коме. По словам медиков, его состояние постепенно улучшается.

Родственники и друзья режиссера организовали в интернете сбор средств для помощи Кудряшову.

Федор Кудряшов — автор более 20 кино- и телефильмов, большинство из которых документальные.

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