В Турции продлили режим чрезвычайного положения на три месяца

Парламент Турции проголосовал за продление режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране еще на три месяца. Об этом сообщает агентство Anadolu. Режим ЧП будет продлен на 90 дней, начиная с четверга, 19 января.

Режим ЧП был введен в Турции в июле прошлого года после того, как турецкие военные попытались устроить государственный переворот.

В результате попытки переворота погибли более 240 человек, более двух тысяч получили ранения. В стране начались массовые увольнения и аресты. На данный момент известно, что задержаны были около 40 тысяч человек.

Организатором попытки госпереворота турецкие власти считают проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года живущего в США. Сам Гюлен какую-либо роль в организации мятежа отрицает. Позднее в Турции были арестованы родственники проповедника.

Кроме того, турецкие власти считают, что бывший полицейский Мевлют Алтынташ, застреливший посла России Андрея Карлова, был последователем Гюлена.