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Reuters узнало подробности новых санкций США против России

Новости
05:52, 29 декабря
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Администрация президента США Барака Обамы планирует в четверг, 29 декабря, огласить новые меры против России из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы. Эти меры, однако, будут носить ограниченный характер из-за риска эскалации кибервойны, сообщает Reuters со ссылкой на двоих высокопоставленных чиновников.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Они отказались говорить, какие конкретно действия против России были одобрены президентом Бараком Обамой, но заявили, что среди возможных вариантов обсуждались экономические санкции, публикация компрометирующей информации о российских чиновниках или олигархах, а также ограничения для российских дипломатов в США.

По их словам, точно известно, что президентской администрацией принято решение «избегать любых шагов, превосходящих по масштабу российские кибератаки на выборы и создающих риск эскалации киберконфликта, который может выйти из-под контроля. Примером такого чрезмерного шага может стать вмешательство в российские интернет-комуникации».

Накануне о предстоящем введении санкций против России сообщил телеканал CNN. По его данным, речь идет о санкциях против физических лиц, которых США считают причастными к распространению дезинформации о кандидате от демократов Хиллари Клинтон

Телеканал также рассказал о возможных «секретных» действиях администрации Обамы против России. Сенатор Линдси Грэм при этом заявил, что санкции затронут российского президента Владимира Путина лично.

Ранее американские спецслужбы заявили, что Россия организовала кибератаки против Национального комитета Демократической партии, а потом передала украденную информацию сайтам WikiLeaks и DCLeaks. В Кремле эти обвинения отвергли, а официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила об ответе России на «враждебные шаги» США.

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