Reuters: США допускают введение санкций против России в случае вмешательства в ситуацию в Беларуси

США могут ввести санкции против России в случае «открытого вмешательства» в ситуацию в Беларуси. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Госдепартамента США.

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По его словам, США готовятся ввести санкции против семерых белорусских госслужащих, которые, по их мнению, причастны к фальсификациям на президентских выборах в Беларуси и насилию над протестующими. Сейчас Госдеп совместно с министерством финансов собирает против них пакет доказательств.

«Это минимальные усилия, направленные на то, чтобы… не назвать и пристыдить, но показать, что, когда люди крадут выборы и одновременно совершают насилие в отношении мирных демонстрантов, они несут некоторую ответственность», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, США могут рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России, если она «открыто вмешается с применением силы» в ситуацию в Беларуси.

13 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности США ввести санкции против Беларуси. Однако тогда он говорил, что Соединенные Штаты «еще не определились, каким будет ответ». В частности, он не исключал, что страна может прекратить поставки нефти.

28 августа министры иностранных дел стран-членов Евросоюза решили ввести санкции против примерно 20 белорусских чиновников. Президента Александра Лукашенко они не коснутся.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, на них с большим отрывом выиграл действующий президент Александр Лукашенко. Его победа спровоцировала массовые акции протеста по всей стране. Демонстранты требуют требуют его отставки и проведения новых выборов.