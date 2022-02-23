Спутниковые снимки показали прибытие новой российской техники в Беларусь

На юг Беларуси к границе с Украиной прибыло около ста единиц военной техники и «десятки» палаток для размещения военных, сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые фотографии Maxar.

Images show new deployment of military vehicles in Belarus -Maxar https://t.co/8weFoMb9PV pic.twitter.com/ofZk2JuYWF — Reuters (@Reuters) February 23, 2022

Кроме того, на снимках запада России вблизи границы с Украиной заметили новый полевой госпиталь вдобавок к военному гарнизону. По данным Maxar, у западных границ России также были замечены транспортеры, используемые для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники.

21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он подписал с ними договоры о дружбе, предполагающие военную взаимопомощь, в том числе совместную охрану границ. По словам президента, Россия признала независимость республик в границах Донецкой и Луганской областей. Путин поручил Минобороны обеспечить «осуществление вооруженными силами функций по поддержанию мира».

Ранее в Белом доме сообщали, что Россия может воспользоваться совместными с Беларусью учениями, чтобы вторгнуться в Украину. Изначально они были назначены на 10–20 февраля, и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что российских военных выведут из Беларуси после окончания учений. Однако 20 февраля Минобороны Беларуси заявило, что из-за обострения в Донбассе учения решили продлить.