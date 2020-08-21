Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с Владимиром Путиным и «выразил обеспокоенность» состояние госпитализированного Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Фото: Юрий Белят / Дождь

По его словам, Путин сказал Мишелю, что Навальный «заболел» и что он получает хорошую медицинскую помощь.

Ранее оппозиционера Алексея Навального госпитализировали в Омске с подозрением на отравление. Он впал в кому и находится в реанимации. Главврач больницы заявил, что предварительный диагноз политика — нарушение обмена веществ и падение сахара в крови.

В больницу к оппозиционеру приезжали немецкие специалисты, однако омские врачи не разрешили увезти Навального на лечение в Европу, пока его состояние не стабилизируется.