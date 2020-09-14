Reuters: указание отпустить Навального на лечение в Германию поступило из Кремля

Врачи скорой помощи в Омске, которые лечили Алексея Навального, не обнаружили превышения уровня сахара в его крови в первоначальных анализах и не увидели признаков нарушения обмена веществ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников. По словам одного из собеседников агентства, наблюдавшего за лечением политика, у десятка занимавшихся Навальным врачей не было сомнений в том, что это отравление.

Официально в омской больнице заявляли, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ и повышенного сахара.

Четыре из пяти источников Reuters заявили, что врачи скорой помощи наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не признаки нарушения обмена веществ.

«Это было неописуемо. Навальный был в ступоре, в состоянии спутанного сознания, он ничего не мог объяснить», — сказал один из собеседников агентства.

Источники Reuters также рассказали, что проведенный в аэропорту Омска тест на глюкозу показал сахар в крови Навального в пределах нормы — 3-5 ммоль/л. При этом главный токсиколог омской больницы Александр Сабаев заявил агентству, что это не так, и анализы показывали 13 ммоль/л.

Агентство также сообщает, что решение отпустить Навального на лечение в Германию было принято в Кремле.

«Мы сидели в кабинете [в больнице], когда позвонили из Кремля и сказали отпустить пациента... и работа началась. Все вздохнули с облегчением», — рассказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков это отрицает. По его словам, администрация президента «не контролирует врачей ни в Омске, ни в других городах страны».

14 сентября берлинская клиника «Шарите» заявила, что состояние Алексея Навального продолжает улучшаться. Его отключили от аппарата ИВЛ, он может на короткое время вставать с больничной кровати.