Reuters: Мишустин попросил Сбербанк, ВТБ и ВЭБ не ограничивать доступ Беларуси к рублевой ликвидности

Премьер-министр России Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов попросили руководство Сбербанка, ВТБ и ВЭБа обеспечить непрерывный поток российских рублей в Беларусь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере.

По словам собеседников агентства, Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности.

Как отмечает агентство, такое решение связано с опасениями того, что банки Беларуси ограничат свои операции в случае прекращения притока средств через межбанковское кредитование. Источники отметили, что российские власти хотят избежать повторения «украинского сценария», когда российские кредиторы списали крупные суммы денег после введения Киевом санкций против местных подразделений российских госбанков.

Согласно оценке агентства Fitch, общий долг банков Беларуси перед российским кредиторами составляет 2–2,5 миллиарда долларов. Российские кредиты составляют 47% внешнего финансирования Беларуси, остальная часть денег поступает из Европы и Китая.

В конце августа российский лидер Владимир Путин и лидер Беларуси Александр Лукашенко договорились о рефинансировании миллиарда долларов из долга перед Россией. Предполагается, что этот вопрос обсуждался на встрече Михаила Мишустина с Лукашенко в Минске 3 сентября.