Reuters: китайские власти запретили СМИ писать о фильме «Мулан»

Крупные китайские СМИ получили от Управления по киберпространству запрет на освещение выхода в стране фильма компании Walt Disney «Мулан», сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. В документе не объяснялись причины запрета, но собеседники предполагают, что он связан с критикой фильма за съемки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Кадр из фильма «Мулан»

Несколько дней назад «Мулан» раскритиковали за то, что он снимался в СУАР. Кроме того, создатели «Мулана» выразили благодарность местным властям, включая региональный комитет Компартии Китая, местное управление пропаганды КПК и управление госбезопасности городского округа Турфан.

В СУАР широко применяются репрессии против мусульман-уйгуров. Их отправляют «на перевоспитание» в трудовые лагеря и преследуют как экстремистов. За несколькими миллионами человек установлена постоянная слежка, а их социальное положение зависят от баллов, начисленных в системе «социального кредита» в зависимости от их поступков.

Премьера «Мулана» в Китае состоится 11 сентября. Фильм изначально снимался так, чтобы он понравился китайской аудитории: в нем играют популярные в Китае актеры, а сценарий согласовали с властями, чтобы получить разрешения на съемки. Производство фильма обошлось Walt Disney примерно в 200 миллионов долларов.