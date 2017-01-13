В Венгрии телеоператора осудили на три года условно за подножку мигранту

Окружной суд города Сегед приговорил оператора венгерского телеканала N1 Петру Ласло к трем годам условного заключения за то, что она поставила подножку беженцу с ребенком на руках, передает издание Index.

В сентябре 2015 года Ласло снимала мигрантов у границы Венгрии. Когда группа беженцев начала прорываться через полицейский кордон, она поставила подножку мужчине с ребенком на руках, а также пнула ногой девочку-подростка.

Ее поведение было заснято на камеры других журналистов. Инцидент вызвал огромный общественный резонанс.

Адвокат Ласло заявил, что она так пыталась защитить себя от бегущий толпы людей. Суд отклонил этот аргумент защиты и постановил, что поведение оператора «идет вразрез с общественными нормами». Ласло намерена обжаловать приговор.