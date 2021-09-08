Рэперы и блогеры провели вечер стихотворений в поддержку арестованного блогера Хованского

Рэперы Слава КПСС, Руслан CMH, а также блогеры Дмитрий Ларин и Николай Соболев провели «вечер стихов» блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Видео опубликовано на YouTube-канале VSRAP.

Участники акции прочитали тексты песен Хованского «Любовь и Dota», «Мое гэнгста», «Батя в здании» и «Это Россия».

Юрия Хованского задержали 9 июня в его квартире. Дело на блогера завели из-за песни, в которой есть слова: «Норд-Ост — это было ******* [отлично]». Сам блогер утверждал, что никогда сам не публиковал эту песню.

10 июля суд в Петербурге арестовал Хованского по обвинению в публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК). По этой статье блогеру грозит до семи лет колонии.

В августе Хованского внесли в реестр террористов и экстремистов. В письме из СИЗО он извинился за песню, назвав ее «ужасной ошибкой».

6 сентября девушка Хованского Мария Нелюбова рассказала, что после обыска, прошедшего у блогера 8 июля, из его квартиры исчезли 600 тысяч рублей. Девушка написала заявления о пропаже денег в прокуратуру, полицию и службу собственной безопасности МВД.

Хованский рассказал Нелюбовой в письме, что к нему в СИЗО приходили оперативники и спрашивали, «давно ли девушка сидит на наркотиках», а также требовали, чтобы она отозвала жалобы.