В московских аэропортах отменили почти 40 рейсов

Несколько десятков рейсов отменены в московских аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» в воскресенье, 15 января. Это следует из информации на портале «Яндекс. Расписание» .

Так, в аэропорту «Шереметьево» 30 рейсов отменено, еще 32 рейса задерживаются. В «Домодедове» задержаны 13 рейсов, шесть отменены. В аэропортах «Жуковский» и «Внуково» о задержанных или отмененных рейсах не сообщается.

О причинах отмены рейсов не сообщается. Однако ранее столичное управление МЧС России сообщило о метели, мокром снеге и сильном ветре в Москве в воскресенье утром.