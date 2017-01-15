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В московских аэропортах отменили почти 40 рейсов
Несколько десятков рейсов отменены в московских аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» в воскресенье, 15 января. Это следует из информации на портале «Яндекс. Расписание».
Так, в аэропорту «Шереметьево» 30 рейсов отменено, еще 32 рейса задерживаются. В «Домодедове» задержаны 13 рейсов, шесть отменены. В аэропортах «Жуковский» и «Внуково» о задержанных или отмененных рейсах не сообщается.
О причинах отмены рейсов не сообщается. Однако ранее столичное управление МЧС России сообщило о метели, мокром снеге и сильном ветре в Москве в воскресенье утром.
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