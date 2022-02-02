Регулятор в Германии запретил вещание немецкоязычного телеканала RT DE

Комиссия по допуску и надзору за СМИ (ZAK) Германии запретила немецкоязычному телеканалу RT DE вещание из-за отсутствия лицензии. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отметил регулятор, RT DE необходимо было получить лицензию на вещание в соответствии с немецким законодательством о СМИ, однако телеканал не подавал запрос на получение лицензии.

«В связи с этим должны быть прекращены организация и распространение телепрограмм [RT DE] в интернете, посредством мобильного и смарт-приложения RT News, а также через спутниковую связь», — говорится в сообщении.

RT DE будет обжаловать это решение.

В конце декабря один из крупнейших операторов спутниковой связи в Европе — Eutelsat 9В — снял RT DE с вещания. В RT заявили, что немецкий медиарегулятор «вынудил» это сделать. Редакция назвала действия регулятора незаконными.

Ранее YouTube заблокировал RT DE из-за распространения «ложной медицинской информации» о коронавирусе. Вскоре RT попытался обойти блокировку и создал новый канал RT auf Sendung, сообщали в Google. Однако новый канал тоже заблокировали.

На фоне удаления канала RT DE Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube в России. Кроме того, в январе Россия подготовила ответные меры из-за «препятствования» работе немецкоязычного телеканала RT в Германии. По данным «Коммерсанта», власти России могут ввести ограничение на размещение рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, принять «жесткие штрафные санкции» в отношении YouTube и лишить Deutsche Welle лицензий на вещание в России.