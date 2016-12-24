Детский омбудсмен заявила о необходимости создать в России реестр педофилов

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила о необходимости создать реестр педофилов. Такое мнение она высказала в программе «Поздняков» на НТВ. Выдержки из интервью Кузнецовой опубликованы на сайте телеканала, полная программа выйдет в эфир в понедельник, 26 декабря.

По словам Кузнецовой, единый реестр людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении детей, поможет бороться с проблемой педофилии в школах и других детских учебных заведениях.

«Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения... Специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ», — заявила Кузнецова.

Она добавила, что реестр должен быть публичным. При этом она отметила, что число преступлений в отношении детей выросло, «в отношении особенно половой неприкосновенности», подчеркнула Кузнецова.

В ноябре 2016 года благотворительный фонд «Покров», возглавляемый Кузнецовой, выделил на борьбу с педофилами 6,2 миллиона рублей. В это же время Госдума рассматривала законопроект об отмене срока давности преступлений, совершенных педофилами. Документ, подготовленный сенатором Еленой Мизулиной и депутатом Ольгой Баталиной, отправили на доработку.