РБК: водители депутатов и чиновников пожаловались в Кремль на дорогую парковку в центре Москвы

Водители депутатов Госдумы, чиновников правительства и сотрудников фельдъегерской службы пожаловались в Управделами президента, что парковка в центре Москвы подорожала, а порядок ее оплаты для служебных автомобилей не разъяснили. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию жалобы.

Председатель профсоюза работников предприятия «Автобаза № 2» Вадим Тарношинский адресовал обращение начальнику транспортного управления Управделами Анатолию Тюкову. Он попросил чиновника разъяснить регламент действий для водителей служебных автомобилей на платных парковках.

По словам Тарношинского, водители автобазы начали жаловаться в профсоюз после того, как парковка подорожала до 380 рублей в час, а время, в течение которого там можно стоять бесплатно, сократили до пяти минут.

Иногда пассажиры входят в положение и берут оплату парковки на себя, рассказал водитель одного из кремлевских чиновников. В профсоюзе возразили, что так бывает редко. По словам Тарношинского, водителям обычно приходится «наматывать круги» вокруг места, где нужно будет забрать пассажира, или закрывать номера от камер фиксации.

У водителей Управделами президента нет никаких льгот на городских парковках, отметил глава профсоюза. При этом платить штрафы за неоплату парковок они должны из своих денег — это касается штрафов от ГИБДД и Центра организации дорожного движения. Руководство автобазы наказывает водителя за штраф — как правило, выговором.

Парковка в центре Москвы подорожала с 15 декабря 2018 года. Городской департамент транспорта объяснил это желанием разгрузить улицы. В ведомстве обещали, что изменения не коснутся владельцев парковочных разрешений и льготников. С 9 января штраф за неоплату парковки увеличился до пяти тысяч рублей.