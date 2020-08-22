РБК узнал об обысках в офисах РЖД

Сотрудники Следственного комитета на прошлой неделе проводили обыски в нескольких офисах РЖД в рамках проверки подрядчиков компании за период до 2015 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, у следователей возникли вопросы по эпизодам возможных нарушений со стороны подрядчиков РЖД «в части расчетов с региональными бюджетами». В результате обысков на несколько часов была парализована работа отдельных подразделений центрального аппарата РЖД.

РБК уточняет, что действующие сотрудники РЖД не являются фигурантами дела.

Следователи приходили в том числе в офис заместителя гендиректора — директора по внутреннему контролю и аудиту Анатолия Чабунина, а также заместителя главы РЖД Павла Иванова, начальника Центральной дирекции управления движением.

Источники издания утверждают, что действия следователей «вызвали негативную реакцию» со стороны гендиректора РЖД Олега Белозерова, который возглавил компанию в конце 2015 года. РЖД планирует обратиться к главе СК Александру Бастрыкину, так как обыски могли проходить «с превышением полномочий».

В пресс-службе РЖД и в СК информацию РБК не комментировали.