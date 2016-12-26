РБК узнал об обсуждении в Кремле получения 70% голосов «основным кандидатом» на выборах

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко обсудил с вице-губернаторами на семинаре в Корпоративном университете Сбербанка получение 70% голосов «основным кандидатом» на президентских выборах, сообщает РБК со ссылкой на участников мероприятия.

Как рассказал один из вице-губернаторов, Кириенко также говорил о необходимости обеспечить 70-процентную явку.

Еще двое участников мероприятия подтвердили эту информацию.

По словам одного из присутствовавших на мероприятии вице-губернаторов, 70-процентный результат обсуждали в рамках выполнения учебной задачи, которая была поставлена кремлевским внутриполитическим блоком. Но это было именно учебное задание, а не руководство к действию от президентской администрации, заявил источник РБК.

Представитель управления внутренней политики Кремля заявил, что «воспринимать эти учебные задачи как официальные установки смысла нет». При этом еще двое собеседников добавили, что, по их мнению, прозвучавшие в ходе мероприятия цифры — это реальная поставленная Кремлем задача.

70% голосов на выборах «кандидаты Кремля» получали два раза: в 2004 году, когда Владимир Путин набрал 71,3% голосов, и в 2008 году, когда Дмитрий Медведев выиграл с 70,3% голосов. При этом явка на президентских выборах никогда не достигала 70%, напоминает РБК.