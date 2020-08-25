«РБК-Украина»: заболевшую COVID-19 Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которую 23 августа госпитализировали с коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
У нее высокая температура.
COVID-19 также диагностировали у дочери и зятя Тимошенко, они переносят болезнь в легкой форме.
О том, что Тимошенко заразилась коронавирусом, стало известно 23 августа. Ее пресс-секретарь Марина Сорока написала в фейсбуке, что политик находится в тяжелом состоянии, температура поднимается до 39. Сейчас она «проходит курс интенсивной терапии, согласно протоколу лечения COVID».
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