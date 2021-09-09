РБК сообщил о возможном переходе детского омбудсмена Кузнецовой на работу в Госдуму

Детский омбудсмен Анна Кузнецова, входящая в федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму, после голосования может перейти на работу в парламент. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

Один из собеседников РБК заявил, что если все пятеро лидеров списка «Единой России» откажутся от мандатов, это может выглядеть как «обман избирателей». Два источника издания заявили, что Кузнецова — наиболее вероятный кандидат на переход в Госдуму.

В федеральный список «Единой России» входят министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Если Кузнецова согласится работать в парламенте, она может получить руководящий пост в Думе, сообщает РБК. При этом окончательного решения, по данным издания, еще нет, а принимать его будет Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать возможный переход детского омбудсмена в Госдуму.

Анна Кузнецова занимает пост детского омбудсмена с сентября 2016 года.

Ранее Владимир Путин сказал, что ему будет жаль отпускать в Госдуму Лаврова и Шойгу, так как они «на своем месте хорошо работают». По его словам, с просьбой, чтобы они возглавили федеральный список «Единой России», к президенту обратилась сама партия. Таким образом в партии хотят продемонстрировать, «что все, что делает партия „Единая Россия‟, реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей».

Фото на превью: пресс-служба Кремля