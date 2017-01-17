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РБК назвал Аркадия Ротенберга единственным владельцем «Москвариума»

РБК назвал Аркадия Ротенберга единственным владельцем «Москвариума»

Новости
07:29, 17 января
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Подконтрольные Аркадию Ротенбергу структуры оказались единственными владельцами «Москвариума» на ВДНХ, сообщает РБК.

По информации издания, совладельцы «Киевской площади» и главные инвесторы проекта Год Нисанов и Зарах Илиев собственниками океанариума быть перестали.

Собеседник, знакомый со структурой бизнеса «Киевской площади», и близкий к Ротенбергу источник сообщили РБК, что теперь кроме него совладельцев у построенного в 2015 году океанариума нет.

«Нисанова и его структур больше нет среди владельцев океанариума на ВДНХ, Все отошло (Аркадию) Ротенбергу», — заявил один из источников издания.

По данным СПАРК, до июля 2014 года ООО «Возрождение ВВЦ», на балансе которого находился океанариум, владела связанная с Нисановым компания «Водная планета». Затем 40% ООО перешло в ЗАО «Инвестхолдинг», зарегистрированное в том же здании, что и подконтрольный Аркадию и Борису Ротенбергам СМП Банк.

Гендиректором «Москвариума» с августа 2016 года стал Кирилл Безуглов, который также был главой зарегистрированного по адресу СМП Банка акционерного общества «Армада». С сентября 2016 года 100% акций «Возрождения ВВЦ» перешло в фонд долгосрочных прямых инвестиций «Иридий», пишет издание.

РБК напоминает, что ранее Ротенберг говорил о «помощи» в строительстве океанариума в размере 250 «или 270» миллионов долларов. Позднее представитель бизнесмена опроверг какое-либо участие Аркадия Ротенберга в проекте.

Представители «Киевской площади» и Аркадия Ротенберга от комментариев отказались.

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