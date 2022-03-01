РБК: федеральные телеканалы убрали рекламу «Уралсиба» с Галкиным. Он выступил против войны в Украине

Федеральные телеканалы в России перестали показывать в эфире рекламу банка «Уралсиб» с ведущим Максимом Галкиным после того, как он выступил против войны в Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на рекламном рынке и собеседника, близкого к «Уралсибу».

По их словам, телеканалы убрали рекламу с Галкиным из-за его высказываний.

24 февраля, в первый день российской военной операции в Украине, Галкин написал в своем инстаграме: «С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!»

В конце февраля Первый канал снял с эфира программу «Вечерний Ургант», ведущий которой Иван Ургант высказался в своем инстаграме против войны. На канале заявили, что передачу заменили другим шоу «в связи с важными общественно-политическими событиями».

Военные действия в Украине продолжаются с 24 февраля. Многие общественные деятели, артисты, режиссеры, музыканты выступили против войны.