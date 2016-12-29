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ТАСС сообщил о разрушении одного из черных ящиков Ту-154
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ТАСС сообщил о разрушении одного из черных ящиков Ту-154

Новости
10:15, 29 декабря
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Третий черный ящик разбившегося Ту-154 нашли разрушенным. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, водолазы нашли пленку бортового самописца, «что свидетельствует о его разрушении». «Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке», — уточнил источник.

Ранее сегодня в МЧС сообщили, что основная поисковая операция в Черном море на месте крушения Ту-154 завершена. На поверхность подняты все основные фрагменты самолета и останки почти всех погибших. Тела 17 пассажиров накануне доставили в Москву для опознания.

Он добавил, что состояние двух других самописцев «удовлетворительное». Накануне их подняли из воды и доставили в Москву для расшифровки. В ближайшее время этот процесс завершится, добавил источник ТАСС.

Ранее издание Life со ссылкой на источник, близкий к следствию, рассказал о последних словах экипажа перед крушением. Согласно этой информации, пилот произнес реплику «Закрылки, с***!», после чего прозвучала фраза «Командир, падаем».

Авиакатастрофа Ту-154 произошла 25 декабря. На борту находились 92 человека. Самолет выполнял рейс Минобороны России в сирийскую Латакию.

Крушение Ту-154: как версия с закрылками все объясняет. Комментирует авиационный эксперт Вадим Лукашевич

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