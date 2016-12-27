«Интерфакс» рассказал о первых результатах расшифровки черного ящика Ту-154

Специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев разбившегося в Черном море самолета Ту-154. По информации источника «Интерфакса» , результаты подтверждают версию об ошибке пилотов.

«Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной», — рассказал собеседника агентства.

Ранее источник агентства в оперативном штабе на месте крушения сообщил, что самолет разбился из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. По предварительным данным, на борту «рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился».

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На борту находились 92 человека, все они погибли.

В качестве основных версий причин катастрофы ФСБ называло попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета.