СМИ сообщили о госпитализации Константина Райкина

Актера и руководителя академического театра «Сатирикон» Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве, передает телеканал «360» со ссылкой на анонимный источник в экстренных службах.

Собеседник телеканала рассказал, что Райкина везут на «скорой помощи» в Научно-Исследовательский Институт Склифосовского.

Ранее сообщалось, что Райкин повредил правую ногу в Тобольске, где он принимал участие в фестивале «Золотая маска». Актера успешно прооперировали.

После операции актер уже выступал на сцене с поэтической программой. В январе из-за полученной травмы спектакли с его участием, где нужно много двигаться, будут отменены.