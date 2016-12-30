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СМИ сообщили о госпитализации Константина Райкина
Актера и руководителя академического театра «Сатирикон» Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве, передает телеканал «360» со ссылкой на анонимный источник в экстренных службах.
Собеседник телеканала рассказал, что Райкина везут на «скорой помощи» в Научно-Исследовательский Институт Склифосовского.
Ранее сообщалось, что Райкин повредил правую ногу в Тобольске, где он принимал участие в фестивале «Золотая маска». Актера успешно прооперировали.
После операции актер уже выступал на сцене с поэтической программой. В январе из-за полученной травмы спектакли с его участием, где нужно много двигаться, будут отменены.
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