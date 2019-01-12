Россия потеряла связь с орбитальным телескопом «Радиоастрон»

Российские средства наземного слежения потеряли связь с космическим телескопом «Радиоастрон», который проводит научные наблюдения на орбите Земли с июля 2011 года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на руководителя научной программы «Радиоастрон», члена-корреспондента РАН Юрия Ковалева.

Телескоп не вышел на связь утром 10 января. За это время специалисты провели три нештатных сеанса связи, однако аппарат не передал сигнал. При этом по результатам сеансов передачи научной информации исследователи допустили, что аппарат сохранен.

Причину инцидента пока не установили. Специалисты проводят попытки наладить ситуацию, рассказал РИА Новости директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев. «Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся», — сказал он.

«Радиоастрон» был запущен с космодрома Байконур 18 июля 2011 года. Проект направлен на проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра.