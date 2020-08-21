«Радио Свобода» опубликовало видео избиения задержанных в минском изоляторе. Туда доставляли протестующих
«Радио Свобода» опубликовало видео, на котором охранники избивают задержанных во дворе минского изолятора на улице Окрестина. Дата видео не уточняется.
На видео несколько десятков людей стоят на коленях лицом к стене во дворе изолятора. Охранники гоняют задержанных по двору и бьют их дубинками по спинам и ногам.
Осторожно, видео содержит сцены насилия.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Победителем с 80% голосов был объявлен Александр Лукашенко, занимающий президентский пост 26 лет. После выборов по всей стране начались протесты и столкновения с силовиками. В первые дни милиция задержала больше пяти тысяч человек, многие жаловались на избиения при задержании и в изоляторах.
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