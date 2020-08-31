Главу Католической церкви Беларуси не пустили в страну. Он требовал остановить насилие против протестующих

Пограничники не пустили главу Католической церкви Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича в Беларусь, куда он возвращался из Польши. Об этом сообщает «Радио Свобода». После протестов он молился за задержанных у минского изолятора на Окрестина.

Фото: Александр Корсаков / Tut.by

Митрополит рассказал изданию, что его не пропустили на пограничном пункте между Польшей и Беларусью. Подробностей он не сообщил.

Пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько подтвердил Tut.by эту информацию.

«Да, Тадеуш Кондрусевич сейчас находится на границе. Почему ему не пропускают, никто нам не комментирует пока. Он возвращается из Польши, неделю там находился, потому что у него были там богослужения», — рассказал он.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич — глава Белорусской католической церкви с 2015 года, он гражданин Беларуси. 15 августа он призвал власти прекратить насилие и освободить всех задержанных в ходе протестов после выборов. После этого он приезжал к минскому изолятору, куда свозили задержанных. Архиепископ также просил главу МВД Юрия Караева о личной встрече, чтобы разрешить священникам посещать людей в изоляторах и оказывать им помощь. Он также осудил эпизод во время акции 26 августа, когда силовики заблокировали несколько протестующих в костеле и не выпускали их оттуда.

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