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Ходорковский отберет новых политиков с помощью квеста «Вместо Путина»

Новости
20:18, 17 января
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Михаил Ходорковский запускает очередной политический проект - годовой квест, по итогам которого участники должны стать полноценными политиками и составить конкуренцию власти на выборах разных уровней. Идею квеста заимствовали у американского сериала «Последний кандидат».

Василий Прокопенко/РИА Новости

Проект «Открытых Выборов» называется «Вместо Путина». Как рассказал Дождю исполнительный директор движения «Открытая Россия» Тимур Валеев, с завтрашнего дня 25 региональных активистов и политиков примут участие в годовом квесте, по итогам которого — как планируют организаторы игры — должны стать серьезными федеральными политиками.

Среди участников — член «Единой России» и бывший сити-менеджер города Королев Елена Логвиненко, руководитель правозащитного крыла «Открытой России» Мария Баронова, член движения «Открытая Россия» в Тамбовской области Наталья Жилкина.

На протяжении года участники будут выполнять разные задания. Первые два — сформировать свой кабинет министров и предложить реформу по территориальному переустройству России. Параллельно с основными заданиями, которые будут даваться раз в месяц, участники должны будут изучать биографии общественных и политических деятелей, заниматься риторикой и работать над имиджем.

Выполненные задания будут публиковаться на сайте проекта в профайлах кандидатов. Оценивать их будет экспертное жюри «Открытых выборов», также голосовать смогут интернет-пользователи.

Михаил Ходорковский: «Я верю в проекты, которые происходят в „поствебе“». Экс-глава ЮКОСа о том, сколько денег он собирается вложить в медиа, как финансируемые им СМИ будут зарабатывать, и как его инициативы связаны с президентскими выборами

К осени, как предполагают авторы проекта, каждый участник сформирует свою «программу перемен», которую сможет использовать в качестве предвыборной программы. Даже если политики по итогам года не победят на выборах, задача проекта — продемонстрировать обществу, что альтернатива действующим политикам существует, отмечает Валеев.

Напрямую к президентским выборам проект не относится. В сентябре аХодорковский заявил, что поддержит в президентской гонке кандидатуру Алексея Навального, если суд позволит ему избираться.

Идею квеста его авторы позаимствовали у американского сериала «Последний кандидат», в котором по сюжету ключевые политические фигуры погибают вследствие теракта и страну должен возглавить оставшийся в живых неопытный член правительства.

Изначально проект «Вместо Путина» затевался как конкурс на альтернативного кандидата в президенты. Но постепенно организаторы решили, что будут раскручивать и политиков в регионах. Многие из участников квеста приняли участие в сентябрьских выборах в Госдуму и региональные заксобрания, но никто из них не прошел.

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