Путин запретил вывозить из России больше 10 тысяч долларов наличными

Указ, в частности, подразумевает запрет 2 марта вывозить из страны иностранную наличную валюту на сумму более 10 тысяч долларов.

«Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза», — говорится в указе.

Ранее для вывоза более 10 тысяч долларов наличными из России эту сумму необходимо было декларировать.

Кроме того, со 2 марта установлен особый порядок сделок, касающихся акций и недвижимости, с иностранными лицами из недружественных стран.

Президент России также поручил не распространять на Центробанк России новые ограничения на сделки с иностранными лицами и зарубежной валютой.