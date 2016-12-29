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Чиновникам запретили владеть иностранными активами через третьих лиц

Новости
16:29, 29 декабря
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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий владение «иностранными финансовыми инструментами» депутатам, чиновникам и силовикам, в том числе через третьих лиц или доверительное управление. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон также уточняет понятие «иностранные финансовые инструменты». В частности, ими теперь признаются ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты расположенных или зарегистрированных за рубежом организаций и физических лиц.

Также «иностранными финансовыми инструментами» будут считаться «доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица».

Как отмечал ТАСС, закон запрещает чиновникам владеть иностранными активами в том числе через бывших жен после фиктивных разводов. Под третьими лицами могут пониматься бывшие супруги, иные доверенные лица — в случае, если фактически распоряжается активами и получает прибыль чиновник или его близкий родственник, которому это запрещено.

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